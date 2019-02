FOTOD | TOP 10 lemmikut – just need kleidid võitsid meie südamed!

Ieva Ilvese valikuid on meenutanud läbi aegade legendaarse Ameerika esileedi Jackie Kennedy stiili. Sel aastal mõjub tema kleit minimalistliku muinasjutuna, kus detailid panevad i-le täpi. Braavo!

Presidendi vastuvõtt 2019 Foto: Arno Mikkor, Presidendi kantselei

Keit Pentus-Rosimannus on igavene eksperimenteerija. Ta on tuntud kui naine, kes kannab igal vastuvõtul uue disaineri loodud kleiti. Sel aastal astus Keit sinisele vaibale legendaarses värvide koosluses - punane kohtub fuksia roosaga. Liisi Eesmaa loodud tualetis on ühtaegu nii püksid kui ka kleit ehk naiselik pool kohtub maskuliinse energiaga.

Keit Pentus-Rosimannus Foto: Rauno Volmar

Ivi Eenmaa mõjub kui kuldajastu diiva, kellel pole mitte ükski aksessuaar juhuslik. Tumeroheline litritega pitskleit, pikad kindad, šikk käekott ja aksessuaarid on kõik omal kohal. Näide sellest, et igas eas võib olla magnet punasel vaibal.

Ivi Eenmaa Foto: Rauno Volmar

Anna Stepanova kleit on tänavuse presidendi vastuvõtu üks kõige julgemaid. Litritest koosnev seelikuosa ja puhvis käised on kahtlemata ootamatu kooslus, mis väärib aplausi. Stepanova tuli nägi ja võitis oma riskantse valikuga.

Foto: Rauno Volmar

Heidy Purga on justkui Star Warsist välja astunud kangelanna, kelle kaleidoskoopiline kleit mõjub efektselt ja jääb meelde. Sellise kimono stiilis kleidiga võib mistahes punasel vaibal kõigi pilgud endale võita. Plusspunktid lihtsa soengu eest, mis aitab kleidil esile tõusta.

Heidy Purga, Jaanus Rohumaa Foto: Arno Mikkor, Presidendi kantselei

Loe veel

Valgeid kleite on Vabariigi aastapäeval enamasti vähe, ilmselt kardetakse sattuda nö. "pruutide" kategooriasse. Ometi tõestab näitleja Evelin Võigemast, et valge kleidi puhul loeb see õige lõige. See minimalistlik valge kleit on tark valik, mida saab erinevatel üritustel taaskasutada.

Näitleja Evelin Võigemast ja tütar Loviise Võigemast Foto: Rauno Volmar

Marianne Mikko

Marianne Mikko armastab julgeid värve ja ka sel korral on ta võitjate poolel. Kleidi nutikas lõige toob kandjas esile parima ja vaadake kui kavalalt on see pandud harmoneeruma Mikko abikaasa Peteri kingapaeltega.