Kätlemistseremoonia jääb ära? Soome iseseisvuspäeva vastuvõtt toimub tänavu läbi teleekraanide

Vabariigi presidendi kantseleist teatakse, et sel aastal tähistavad nad teistsugust lossifestivali. Vabariigi president Sauli Niinistö ja tema abikaasa Jenni Haukio kutsuvad kõiki soomlasi tavapärase vastuvõtu asemel tähtsat päeva veetma läbi ekraanide kaudu.

"Pidulikule vastuvõtule on varasematel aegadel kogunenud paar tuhat soomlast. Kodudes samuti tähistatakse iseseisvuspäeva miljonid soomlased. Kuigi tänapäeval me presidendilossi traditsioonilisel viisil ei kogune, ei vähenda see sugugi tähistamise tähtsust. Tähistame koos kõigi soomlastega uut tüüpi programmi kaudu Soomet ja iseseisvust," teatas pressiteates Sauli Niinistö.

Lähiajal teavitab presidendi kantselei toimuvast üritusest täpsemalt.

Yle otseülekanne jälgib iseseisvuspäeva tähistamist presidendilossis ja Soome erinevates paikades. Juba on teada, et õhtu jooksul näeb muu hulgas etenduskunsti, meenutusi varasematest vastuvõttudest ja publiku tervitusi.

Yle spordi-ja ürituste üksuse direktori Panu Pokkineni sõnul on lossifestival traditsiooniliselt üks aasta vaadatuimaid telesaateid.

"Miljonid soomlased on harjunud iseseisvuspäeva tähistama Yle kanalites. Veendume, et ka sellisel erakordsel ajal loob Yle soomlastele suurepärase ühise kogemuse ja Soome saab väärilise puhkuse," ütles Pokkinen.

Yle iseseisvuspäeva programm jõudis eelmisel aastal keskmiselt umbes kolme miljoni soomlaseni.

Traditsioonilistel lossifestivalidel on viimastel aastatel olnud umbes 1700 külalist.

Eesti Vabariigi presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe ütles Kroonikale, et traditsioonilise aastapäeva vastuvõtu toimumise kohta ei ole meie presidendi kantselei veel otsust teinud.