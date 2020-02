Kroonika podcast | Ülle Suurhans-Pohjanheimo presidendivastuvõtust: Kaljulaid eirab protokolli ja peaminister võiks ülikonda pressida. Eesti on kolgastumas! Stella K. Wadowsky RUS

Tallinn Fashion Week Ülle Pohjanheimo moeshow Foto: Martin Dremljuga

"Nii poliitikud kui ja president Kersti Kaljulaid eiravad rahvusvahelist protokolli ja ka käitumisnorme. Kui me neid ignoreerime, siis me näitame kas me ei hooli või meil ei ole piisavalt kasvatust ja haridust. Kas selline arrogants teeb meie mainele head?" küsib moekunstnik Ülle Suurhans-Pohjanheimo. Vabariigi aastapäeva eel, mis toimub sel aastal Viljandis, räägime Pohjanheimoga etiketist ja protokollist.