KUUMAD KAADRID | Armastus on endiselt tuline! Ilvesed kinkisid presidendiballil üksteisele hella musi

Tiit Blaat

Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva tähistamiseks korraldatud presidendiballile on kohale tulnud ka Toomas Hendrik Ilves koos abikaasa Ieva Ilvesega. Paistab, et paari armastus on endiselt tuline, sest fotoseina ees kingiti üksteisele üks kuum musi. Vaata lähemalt galeriist!