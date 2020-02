OTSEFOTOD | Mantlid, kasukad või sootuks kevadisemad valikud? Vaata, kuidas väärikas seltskond Ugalasse saabub!

Kroonika RUS

Foto: Priit Simson

Ebatavaliselt kevadisel õhtupoolikul kogunevad külalised presidendi kutsel Ugala teatrisse, et tähistada Eesti 102. sünnipäeva. Kes on tuulte kaitseks üle võtnud kevadisemad kuftid ning kes klassikalise kasuka kasuks otsustanud soojast ilmast hoolimata, näed juba galeriist, kust selgub seegi, kes on need vaprad, kes ülerõivad sootuks maha jätnud.