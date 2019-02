OTSEPILT, -BLOGI ja -FOTOD | Kasukatest kleitideni! Estonias näitavad end kodumaa sünnipäeval stiilseimad, moeeksperdid kiidavad!

EV 101 Estonias

Merje Merdik: Eesti mehiseimad mehed võtavad peo oma luubi alla nüüd Delfi TV ülekandes. Teie kuuldavuses on nüüd "Mehed ei nuta"!

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Ivi Eenmaa oma klassikalises vürtsikas ja šarmantses olekus on kõik detailid perfektselt paigas. Must karusnahaga keep täiendab smaragdrohelist säravat kleiti.

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Kristi Kallase kaunis helebeez karusnahast keep kaunistab ja soojendab väärikalt kandjat ja sobib ideaalselt pika tumesinise pika alt laieneva kleidi peale.

Margit: Meie president on ilus!

Merje Merdik: Kui saabudes näis kasuka alt, et Ieva Ilves kannab musta, siis kontserdisaalis paljastus kleidi kullasärane ülemine osa! Lihtsuse võlu, mida sellise kauni figuuriga lausa lust vaadata, kaunis lill kaht kleidiosa ühendamas.

Merje Merdik: Delfi TVs alustas nüüd podcast "Tagatuba", mis analüüsib tänast õhtut ja ekraanil nähtavat poliitilise pilgu läbi!

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: President Kaljulaidi seekordne valik on väga väärikas. See, et ta tõstab ausse Eesti rahvusliku käsitöökunsti, juba selle eest võiksime Eesti rahvana olla tänulikud. See pitssall, mis on Haapsalu käsitöömeistrite poolt loodud – imeline käsitöö, suur au ja kuulsus nendele meistritele!

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Evelin Võigemast koos tütrega – väga lakooniline koloriit: must, valge, hall. Kõik see koos mõjub väga väärikalt ja modernselt aga samas naiselikult. Ära ei ole unustatud ka kõrvarõngaid, arvatavasti on tegemist autoriehetega. Kokkuvõttes suurepärane!

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Ilusat punast noore kauni naise seljas pole kunagi palju! Alguses mul tekkis küsimus, kas punase kleidi peal peaks olema peal punane mantel. Aga selle koosluse puhul toimib see suurepäraselt.

Stella K. Wadowsky, reporter: Tere kõigile lugejatele! Soovin tujuküllast Vabariigi aastapäeva. Kohe on saabumas põnev hetk - president Kersti Kaljulaid koos abikaasaga astub Estoniasse.

Merje Merdik: Kelly Sildaru kaaslaseks on vend Henry! Imearmas!

Merje Merdik: Sajandi saabujad! Perekond Rõivas saabus suure Taavi piltidega mersu-bussiga! Ehk oleks võinud täna pigem takso ikka võtta, sest iga tähelepanu pole ka hea tähelepanu! Luisa mantel tundub aga midagi imeilusat!

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Toomas Hendrik Ilves ja Ieva Ilves, nende väärikas sisenemine, see, kuidas nad koos selle välja mängivad. Kogu see tervik, kuidas nad koos teineteist täiendavad ja see uhkus Eesti Vabariigi üle, just see hoiak on väga oluline.

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Need prouad mõjuvad nii väärikalt oma kostüümides, vaadata, kuidas inimesed oskavad oma rahvuslikku aaret sellise au ja uhkuse tundega välja kanda on tõeliselt ilus.

Merje Merdik: Paistab, et lõhikud on sel aastal kelmikalt pikad ja kunstkarusnahk hoiab ka külma eest!

Merje Merdik: Loodame, et ei külmetu! Kuigi on soe, on nõnna õhukeselt päris ohtlik isegi taksost majja lipata!

Merje Merdik: Milline armas sinine kingake on sealt must-valge kleidi alt piilumas!

Merje Merdik: Alustas Delfi Podcast "Vala välja", kus saatejuht Martin Hansonil on külas Imre Sooäär! Koos arutletakse saabujate üle ning napsujuttu kuuleb ka! Sellest osa saamiseks kliki loo päises Play nuppu!

