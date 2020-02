OTSEPILT, -BLOGI ja -FOTOD | Üks ilusam kui teine! Vabariigi tähtsaimale peole saabumine on täies hoos

16.30 algavas otseülekandes kuuled ja näed, mida arvavad Ugalas aset leidvatest sündmustest Kroonika peatoimetaja Ingrid Veidenberg ja ajakirjanik Jaanus Hämarsoo ning Anne & Stiili peatoimetaja Mari-Liis Helvik.

Allolevast blogist saad lugeda hinnatud ja armastatud stilist Merit Boeijkensi hinnangut külaliste rõivavalikule ja näha kaadreid fotostendilt, kuhu sajad külalised kodumaa sünnipäeva puhul poseerima saabuvad.

Püsi Kroonikaga, kuna just siitsamast leiad pilte tantsuplatsilt, videosid otse sündmuste keerisest ja ülevaate kõigest, mis täna õhtul oluline!

Kogu EV 102 raames hommikupoole toimunu ülevaate leiad siit!

Kes põrutasid auto asemel erirongiga Viljandi poole, näed siit!

Kroonika Instagrami jälgijaks tasub samuti hakata, kuna ballimelusse viib story'de vahendusel seiklema kõiki Keit Pentus-Rosimannus.

Merit Boeijkens: Vastuvõtule saabujate seas on näha uut maskuliinsemat trendi – näiteks Urmas Paeti abikaasa mantli alt piiluvad välja elegantsed püksid.

Meisi Volt: Tervitused ka minu poolt! Oleme Meritiga koos diivanil koha sisse seadnud ning naudime vaadet Suurupis!

Anne Soosalu, Tartu : Pressiruum kihab fotograafidest, kes tähtsa sündmuse puhul kõik viksilt ja viisakalt riides. Sellist vaatepilti kohtab ausalt harva!

Merit Boeijkens: Signe Kivi on taas valinud ilusad erksad värvitoonid ning jaheda jaheduse eest kaitsva elegantse salli. Väga meeldiv on näha, et Signe Kivil on seljas sama kleit, mida ta ka varasemalt vastuvõtul kandnud. Taaskasutus on keskkonnasõbralik ja näitab teadlikku suhtumist.

Anne Soosalu, Tartu : Kroonika reporter Merilin Mölder ja Lõuna-Eesti korrespondent ning foto-videograaf Argo Ingver leiavad tööhoos aega ka poseerimiseks.

Merit Boeijkens: Viktoria Ladõnskaja-Kubits koos kaaslasega on tõeliselt šikk paar. Soe ilm võimaldab täna sallid ja mütsid koju jätta. Tavaliselt muudavad soojad aksessuaarid üldilmet raskepärasemaks.

Anne Soosalu, Tartu : Kahtlemata on täna üks pilkupüüdvamaid külalisi Lenna Kuurmaa oma nägusa kihlatu Lauri Mäesepa käevangus.

Merit Boeijkens: Vaadates saabujate galeriid, on tore näha, et ilm ei ole nii külm ja nad ei pea krõbeda pakase pärast muretsema :)

Merit Boeijkens: Ilusat vabariigi aastapäeva ka minu poolt!

Anne Soosalu, Tartu : Ajakirjanikud on kõik ennast valmis sättinud - siinkohal peavad sõjaplaani ETV korrespondendid Grete Lõbu ja Jüri Muttika.

Anne Soosalu, Tartu : Kroonika eksperdid Ingrid Veidenberg ja Jaanus Hämarsoo ning Anne&Stiili peatoimetaja Mari-Liis Helvik on valmis õhtut alustama.

