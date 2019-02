Skandaaliga lahku läinud räppar Reket saabus presidendi vastuvõtule uhkes üksinduses

"Lahkuminek toimus eelmisel aasta ja saatuslikuks said lahkarvamused käitumises – mis on aktsepteeritav käitumine ja naise kohtlemine lähisuhtes. Pikemalt sellel hetkel peatuda ei sooviks..." rääkis Kroonikale moekunstnik Roberta Einer.

Õli valas tulle tõik, et Reketi ja Roberta tülisid on käinud lahendamas politsei. Reket kommentaaris napilt: "Ütlen ausalt, et (politsei – toim.) on käinud üks kord. Austusest ja soovist lähemalt mitte rääkida mulle armsa ja olulise inimese probleemidest ei pea ma õigeks seda olukorda pikemalt avalikkuse eest avada."

Hoolimata skandaalidest elavad mõlemad aktiivselt oma elu - möödunud nädalal esitles Roberta Einer London Fashion Week raames oma uut kollektsiooni. Reket on omakorda hõivatud muusikaga.

Vabariigi aastapäeval vändatud Instagrami stoorid paljastavad aga, et Roberta on kodumaal. Reketil on olnud samuti tegus päev - mees käis enne presidendi vastuvõttu jääaugus suplemas.