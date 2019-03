TOP 10 | Julge Guildi moemaja lemmikud: nemad saavad maksimaalsed stiilipunktid!

Anna Pärnoja (loo avapildil)



Lemmik! Läbi ja lõhki lummav, on kleit Eesti rahvale omaselt nõiduslik. Tormiselt tahutud vorm on ühtaegu õrn ja vägine ning juhul, kui tegemist on mõne kohaliku disaineri loominguga, on see juba praegu kirjutanud end siinse moekultuuri ajalukku.



Evelin Oras



Üks julgemaid valikuid, mis õnnestus igati - nii värv kui ka lõige kaunistavad kandjat ning tekitavad imetlust ja kinnitust, et Eesti naistes siiski on suurlinlikku sära, mida ei peljata näidata.

Evelin Oras Foto: Rauno Volmar

Heidy Purga



Võluv! Maagiline ent elegantne, sõdalaslik ent voogav kui vesi - Heidy Purga peegeldab selgelt Põhjala naiste väge.

Presidendi vastuvõtt Estonias 2019 Foto: Rauno Volmar

Inara Luigas, Katrin Rannama



Eesti rahvarõivad on kaunid ning väärivad enam tunnustust. Setu daamid peegeldavad hästi me juuri ning esiemade suursugusust.

Presidendi vastuvõtt 2019 Foto: Arno Mikkor, Presidendi kantselei

Anna Stepanova



Elegantne ja muinasjutuline! Puhvvarrukaid kaunistavad puud ja hirved - oluline sõnum meite metsapoliitikutele!

Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora ja telerežissöör pr Anna Stepanova Foto: Rauno Volmar

Roberta Einer



Klassikalisele lõike paneb elama ruumiline ja rikkalik kangas. Kiitust väärib ka kleidi seljaosa ning väikesed detailid, nagu Swarovski kristallidest rukkilille motiiviga kõrvarõngad.'

EV101, Anne & Stiili galerii Foto: Meisi Volt

Viktoria Ruubel