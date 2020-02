TOP 10 | Mis teid siia tõi? Kõige skandaalsemad ja ohtralt kõneainet pakkunud kaaslased presidendi vastuvõttudelt

Ansambli Stella solist Lotte Jürjendal pööras päid 2007. aasta ballil, kui ta saabus üritusele Tööandjate Keskliidu tegevjuhi Tarmo Kriisiga. Eriti tekitas furoori helilooja ja kitarristi Robert Jürjendali tütar Lotte sattus meedia huviorbiiti omapärase suvise “kapsaussi-kleidikesega”. Kleit ja lihtne kalasaba soeng ei saanud just kuigi palju plusspunkte, kuid aitasid kaasa Lotte muusikalise projekti Stella kuulsaks saamisel.

EESTI VABARIIGI 89. AASTAPÄEV Foto: Rauno Volmar

Jaanus Tepomees

Lauljatar Kadri Voorand tunnistas vaid nädal enne 2018. aasta vastuvõttu Kroonikas, et on lahku läinud muusik Mihkel Mälgandist. 24. veebruaril saabus ta juba presidendi vastuvõtule Vanemuise näitleja Jaanus Tepomehe seltsis. Kroonikale ütles Voorand toona, et külastab presidendi vastuvõttu "hea sõbraga".

Kadri Voorand ja Jaanus Tepomees. Foto: Priit Simson

Johannes Mart Hanso

Hannes Hanso perre sündis üle-eelmise aasta 12. veebruaril kuues laps - poeg Johannes Mart, kes mitte mingil juhul ei tahtnud EV100 pidustustest ilma jääda ning oli ema rinnal ka vastuvõtul kaasas.

Carmen Kass

2004. aastal oli kõige kõmulisemaks külaliseks supermodell Carmen Kass, kes toona saabus vastuvõtule Urmas Reinsalu saatjana. Kaunist meresinist kleiti kandnud Kass saabus üritusele imelises Michael Korsi disainerkleidis. Avalikkus hakkas kohe spekuleerima, et kas tegu võib olla uue kuuma paariga. Hiljem selgus siiski, et tegemist oli PR-trikiga, kuna peagi tuli välja, et Carmen kandideerib Res Publica nimekirjas europarlamenti. Kassi riietus sai ohtralt ekspertidelt kiita.

CARMEN KASS, URMAS REINSALU Foto: Mati Hiis, õhtuleht

Erki Pehk ja Madis Nurms

Dirigent Erki Pehk käis 2011. aasta vastuvõtul koos teatrikunstnik Madis Nurmsiga, tegemist oli esimese samasoolise paariga presidendi vastuvõtul, loomulikult järgnes julgele teole ja omajagu tähelepanu. Pehk sõnas ise, et tegemist oli teadliku valikuga ja ta oli ka valmis suurenenud avalikkuse tähelepanuks.

ERKI PEHK, MADIS NURMS Foto: Tairo Lutter, õhtuleht

Toomas Hendrik Ilvese ema