TOP 10 | Need on tänavused kõige-kõigemad! Stilist Merit Boeijkens reastas tähelepanuväärseimad moekunstiteosed

Keit Pentus-Rosimannus

Superstiilne värvi-, vormi- ja ehtevalik! Julge komplekt moodustab täiusliku terviku. Kleit on Liisi Eesmaa ja ehted Tanel Veenre looming.

EV102 Foto: Tiit Blaat

Kairi Sester

Sven Sesteri abikaasa Iris Janvieri riskantset roosat tooni kleiti ohjab lihtne lõige. Rohelised kõrvarõngad on suurepäraseks kontrastiks kleidi värvitoonile.

Foto: Tiit Blaat

Kai Tammist

Poliitik Rene Tammiste abikaasa liivakarva lihtsa lõikega kleit sobib ideaalselt kandja juukse- ja nahatooniga. Kogu komplekti ehteks on stiilne disainvöö.

Foto: Tiit Blaat





Lilli Jahilo

Tunnustatud moelooja näitab, et ka must kleit võib olla erakordselt efektne. Täiuslik vormimäng ja stiilne jalatsivalik on alati nutikas lahendus.

Foto: Tiit Blaat

Anu Lensment

Presidendi stiilinõustaja ja moelooja Anu Lensmendi elegantne õhtukleit on nagu muinasjutuline akvarellimaal kunstinäituselt.

EV102 Foto: Tiit Blaat

Sandra Vabarna

Muusiku pitsiline valge kleit on seto naise au ja uhkus! Pulmakleidi taaskasutus on heaks eeskujuks, olles keskkonnasõbralik valik.

EV102 Foto: Tiit Blaat

Luisa Rõivas

Pollitik Taavi Rõivase abikaasa tänavakunstist inspireeritud õhtukleit on julge ja trendikas valik, mis sobib kandjale nagu valatult. Särav-oranžid huuled, sama tooni kõrvarõngad ja kingad moodustavad harmoonilise terviku.