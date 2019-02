Üksi? Üksi! Kadri Simson selgitab, kuhu jäi tema käevangust kallim Teet Soorm!

Simson selgitab: "Ma olen olnud isiklikus elus hoitud ning olen seda ka täna, kuigi ma siia hetkel üksinda saabusin."

Põhjus Soormita tulekule on tegelikult lihtne: "Minu kaaslane on Eestist ära. Me teadsime, et minu üksi tulemine tekitab küsimusi, sest tavaliselt inimesed plaanivad oma reisikalendreid nii, et saavad sellisele tähtsale sündmusele tulla. Kuna meil see kahjuks nii läks, siis leppisime kokku, et ma ei jää üksina koju, vaid võin siia ka üksina tulla. "

"Järgmisel aastal oleme taas kindlasti kahekesi," kinnitas Simson Kroonikale.