Ülle Suurhans-Pohjanheimo aastapäeva tähistamist Eesti eri paigus ei poolda: see on väärikas üritus

Pohjanheimo selgitas Kroonika podcastis, et Tallinnas asuv Rahvusooper Estonia on vaieldamatult koht, kus külalised end kõige erilisemalt tunnevad. "Meil on imeline maja Estonia. Ei ole külalist, kes ei oleks seda maja näinud ja ei ütleks, et vau, mis see teil on."

Kuigi Eestis rändamise mõte on aasta ühte pidulikumat sündmust kõigile lähemale tuua, siis Pohjanheimo ei arva, et külalised seda tegelikult sooviks. "Meil ju tegelikult paraad ju kõnnib ringi, aga kui me vaatame nüüd vastuvõtu vaatevinklist. Seal on ikkagi ma arvan, et 50-60% inimesi, kes saavad käia seal üks kord elus. Oletame, et ma elan Viljandis. Usu, ma tahaks minna Estoniasse, ma tahaks tõesti minna Tallinnasse, sest see on minu jaoks nii suur ja tähtis pidu."

Pohjanheimo hinnangul ei saa sellisel puhul takistuseks olla isegi Tallinnasse tulemine või öömaja leidmine, sest alati on olemas lahendus. "Võib-olla ma seal Estonias saan muidu käia, ma ei tea, korra aastas. See on ikkagi meie esindusmaja nagu meie Valge Maja," tõi moekunstnik osava võrdluse. "See on meie riigi sünnipäev ja kui me paneme selle isiklikku konteksti, siis mina, kes ma üks kord elus saan sinna, kindlasti eelistaks Estoniat. See on väärikas ja meie riigi sünnipäev on väärikas. See on väärikas üritus."