VIDEO | Kristel Kruustük avalikustab peagi sündiva lapse soo: ei näe siin sellist momenti, et võtaks aja maha

Kruustük avalikustas Kroonikale, et laps peaks sündima umbes kolme kuu pärast ning tulemas on poiss. Töölt Kruustük aega maha võtta ei plaani. "Hetkel on küll selline plaan, et ei ole aega isegi sammu tagasi astuda. Nii palju on teha ja jõudu on ka nii palju teha hetkel. Ei näe siin sellist momenti, et võtaks hetke maha."

Presidendi kõne avaldas Kruustükile sügavat muljet. "Tema kõne oli väga naelapea pihta."

Vaata videost, mis täpsemalt presidendi kõnest kõrvu jäi ning miks beebi kõrvalt töötamine Kruustüki ei kohuta.