VIDEO | Lõbusas tujus Taavi Rõivas: pidu on äge, Eesti sünnipäeva on alati põhjust tähistada! Luisa: vesi on ka väga maitsev

"Vesi on ka väga maitsev, see on mulliga," tõdes lapseootel Luisa.

"Pidu on äge, Eesti sünnpäeva on alati põhjust tähistada," lisas Taavi.

"Minule väga meeldis, kontsert ja presidendi kõne haakusid omavahel väga hästi. Kui lapsed ja vanavanemad on koos laval, siis on ikka pisarad lähedal ja klomp kurgus," sõnas Luisa tänavuse kontserdi kohta.

Taavi Rõivas kiitis ka paar aastat tagasi alguse saanud traditsiooni, et kontsedi lõpus lauldakse pala "Mu isamaa on minu arm".

