VIDEO | Nublu saabus päikeseprillide varjus ja oma kauni õega!

Kroonika RUS 24

Kui on keegi, kes ka pärast päikeseloojangut ka prille kannab, on see just Aasta meesasrtistiks pärjatud nublu! Noormees saabus Ugala teatrisse presidendi vastuvõtule kaunilt rohelisse rüütatud õega, mõlemil kauneim võimalik aksessuaar - naeratus. Aga ega õde vennale tegemiste ja tiitlitega alla jää.