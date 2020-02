"Oi, meil on ikka valge lina. Sült, kiluleib ja kõik sinna juurde. Siis vaatame telekast ülekannet," kirjeldas Kristjan oma perekonna traditsioone.

Teet lisas, et tema jaoks on peamine käia lapsega paraadil. Ta viitas, et tahaks kunagi jõuda ka Toompeale lipuheiskamisele.

Jutuks oli seegi, et hiljuti anti kätte presidendi teenetemärgid. Mil võiks duo need saada? "Igal aastal olen nõutu - loen nimekirju, otsin enda nime," muigas Teet. Kristjan viitas, et see on nagu lotopiletitega, ootad võitu, aga ei tule.

"Eks jagatakse vastavalt võimetele, läheb veel aega," märkis Kristjan.

Lähemalt vaata juba videost.