Länik tõdes Kroonkale, et teenetemärk tekitab temas ütlemata erilise tunde. "See on ju käsitöö."

Vastuvõtule kõik märgi saajad kutseid siiski ei saanud ja Länik loodab, et tulevikus on tal ehk võimalus sealgi ära käia. "Võib-olla kutsutakse sinna presidendi vastuvõtule ka ühel päeval nii, et ma ei oska seda oodatagi."

Vaata pikemalt videost!