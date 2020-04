SISUKAS VAHEAEG | Praegune aeg soosib uute teadmiste omandamist

Koostöös Tartu Ülikooli teaduskooliga on loodud tasuta e-õppekeskkond, kust võivad uusi teadmisi omandada nii täiskasvanud kui nooremad. Kõigile, kes tahavad olla edukad, annab neli soovitust noor tippsportlane Maria Nazarova – Eesti rekordiomanik lestaujumises.

1. Eesmärk loob elus korda

Mina olin selles mõttes õnnelik, et mul oli lapsepõlvest saati unistus: ma tahtsin saada arstiks. See defineeris minu edasist teekonda väga tugevalt. Kõik, mida õppisin ja tegin, oli seotud selle eesmärgi ja unistusega ja ma otsisin selle täitmiseks kõiki võimalusi. Neist üks oligi Teaduskool, kust võtsin kokku 18 lisakursust. Nii sain alustada oma arstiõpingutega juba põhikoolis ja valmistada ennast ette ülikooli sisseastumiseks. Seega, kui ka Sinul on olemas kindel unistus ja eesmärk, liigu selle kättesaamise suunas – maailm aitab Sulle kaasa!

2. Ära karda ennast üle koormata

Üks eesmärk on hea, aga Sinu ellu võivad mahtuda ka kaks head eesmärki, kui oled valmis tegema õigeid valikuid. Täpselt nii on minu jaoks ujumisega. Ma ei mäletagi, millal selle spordialaga tegelema hakkasin – olin lihtsalt nii väike! Nüüd aga tulin äsja Euroopa meistrivõistluselt kümnenda kohaga ja valmistun saabuval suvel toimuvateks maailmameistrivõistlusteks. Kindlasti on sport mind väga palju aidanud ning õpetanud võitlema ja töötama eesmärgi saavutamise nimel.

3. Vaimset pingutust toetab kõige paremini sport

Sport on alati sinu sõber – seni, kuni Sa ei lähe professionaalsele tasemele :) Siis võivad saavutused nõuda juba hoopis suuremat pingutust kui tervisesport. Aga samas ei kujuta ma ette, et saaksin sama efektiivselt õppida juhul, kui ma ei koormaks ennast paralleelselt ka füüsiliselt. Mulle tundub, et vaimne ja füüsiline koormus käivad tasakaalus ja üks kindlasti toetab teist.

4. Vead on väga vajalikud

Vead on sama tähtsad kui edu, sest nad näitavad meile isegi selgemalt, mida tegime valesti või millega meile ei sobi üldse tegeleda. Mulle tundub, et just vead panevadki meid kõige paremini õppima ja kasvatavad iseloomu. Ja veel üks märkus: kuku kiiremini läbi. Mida vähem aega kulutad tegevusele, mis on lõppkokkuvõttes fail, seda parem on! Edu!

TÜ teaduskooli e-õppekeskkond

Praegusel ajal on paljudel aega vabalt käes. Noortele, kes soovivad omandada lisateadmisi ja tahavad uuteks väljakutseteks valmis olla, pakub e-õppekeskkond mitmeid võimalusi.

Teaduskooli e-õppekeskkonnast leiate: