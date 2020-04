SISUKAS VAHEAEG | Veeda vaheaeg Eesti staaride seltsis, võta osa challenge'itest ja võida vingeid auhindu!

Täna on selle veerandi viimane koolipäev! Juhei! Karantiiniaja koolivaheaeg on 20-24. aprill. Selleks perioodiks on Teeviit, Delfi ja Haridusministeerium pannud kokku meeleoluka programmi, et oleks lõbus, koolinoored saaks ennast proovile panna ning oma silmaringi avardada!

Hetkeolukorras palume teil ka vaheajal veeta aega internetis, aga seda koos Eesti staaridega. Terveks nädalaks on oma koju programmi keskjaama püsti pannud Kristel Aaslaid ja Mattias Naan ning nemad hakkavad tegema tööpäevadel lülitusi teiste artistide ja põnevate isikute kodudesse.

Oma koju lasevad teid: Liis Lemsalu, Karl-Vilhelm Valter, Liis Velsker, Kelly Sildaru ja Mihkel Ustav, Maris ja Kristjan Lüüs, Joel Ostrat, Kristo Elias ja Kertu Birgit Anton. On ka vähemalt üks üllatuskülaline, kuid neid võib lisanduda veelgi.

Iga päev esitatakse noortele ka uus väljakutse, mis see kestab 24 tundi.

Iga järgmise päeva programm algab auhinnaloosiga. Auhinnad on välja pannud Nike, Telia, Kalev, Photopoint ja Rademar. Challenge'ite võitjate ja külaliste suud teeb magusaks Balbiino.

Jälgi meid delfi.ee/sisukasvaheaeg ja liitu Facebookis SIIN.

Projekt valmib Delfi, Teeviit.ee ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös.