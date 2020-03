HÄÄLETA! Aita Synne Valtril esinemiskostüümi valida

Veebikaubamaja Cellbes saatis Synnele suure kastitäie oma uue kollektsiooni riideid. Valikus on nii kleite, pükse, jakke, pluuse kui ka vabaajariideid ning jalatseid alates kingadest ja tossudest kuni plätudeni välja. Kõik selleks, et Synne saaks värskendada oma garderoobi ja katsetada uute stiilidega. Synne otsustas selle väljakutse vastu võtta!

Et selles meeletu suures saadetises paremini orienteeruda, tuli appi stilist Karolin Kuusik, kes aitas välja valida kuus eriilmelist outfit’i. „Valik on tõepoolest suur ja siin on igale maitsele midagi,” ütles Karolin saadetisega tutvudes. Aga milline neist on kõige parem? Aita Synnel valida parim esimeniskostüüm, hääletades oma lemmiku poolt.

Kõige rohkem hääli saanud komplektiga esineb Synne Valtri 14. aprillil Tartu Lõunakeskuse kliendipäeval. „Sinna tuleb väga palju rahvast ja oleks tore, kui saaksin neid oma outfit’iga üllatada. Kõik on harjunud mind ju mustas ja säravas nägema, aga teeks sel korral midagi teisiti,” ütleb Synne.

Vali oma lemmik!