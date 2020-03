Kas Synne hakkab oma stiili muutma? Vaata, millisele komplektile ta pöialt hoiab

Kuna praeguses muutunud olukorras artistid (väljaspool kodu) esineda ei saa, on hea aeg tegeleda näiteks esinemiskostüümi valimisega. Veebikaubamaja Cellbes saatis Synnele selleks puhuks terve kastitäie riideid, meie aga palusime appi stilist Karolin Kuusiku, et ta aitaks nende hulgast välja valida kuus eriilmelist kostüümi, mis osalevad rahvahääletusel.

Kõige enam hääli saanud kostüümiga esineb Synne 15. mail Tartus Püssirohukeldris.

“Olen harjunud sätendavate, nahksete ja rangete riietega,” ütleb Synne oma senise esinemisstiili kohta. Millisele senisest teistsugusele komplektile ta pöialt hoiab? Lasime tal kõiki Karolin Kuusiku kokku pandud komplekte kommenteerida.

Komplekt nr 1

Koduses keskkonnas kannaksin sellist komplekti hea meelega. See oli tõesti mõnus, pehme ja soe. Minu jaoks, kes ma olen väga soojalembene, mõjus just viimane omadus.

Heikki Avent



Komplekt nr 2

Lemmik! Mulle on alati meeldinud rangemate vormidega jakid ja tagid. Samas, vaatamata oma vormile ja stiilile oli jakk seljas väga pehme ja mugav. Punased püksid ei ole kunagi minu garderoobi kuulunud ja arvatavasti ei hakka ka kuuluma, kuid pean tunnistama, et selle komplekti puhul mõjuvad need suurepäraselt. Tahaksin, et see komplekt võidaks!

Heikki Avent



Komplekt nr 3

Suvine, õhuline pluus koos kergete aksessuaaridega võiks leida koha minu garderoobis, seda enam, et heledad toonid mulle meeldivad. Komplekt on lihtne, mugav ja kindlasti täiesti erinev minu praegusest stiilist.

Heikki Avent

Komplekt nr 4

Kleit oli seljas mugav ja kerge. Lillelisus sai tasakaalustatud nahkse vööga, mis lisas kleidile veidi rangemat alatooni.

Heikki Avent



Komplekt nr 5

Pastelsed toonid on alati igale kandjale õrnust ja naiselikkust lisanud. Riietus oli mugav ja armas.

Heikki Avent



Komplekt nr 6

Kollane pluus tekitas kohe hea tuju. Pluus oli mugav ja mõnusalt lendlev. Õrnust tasakaalustasid mustad püksid ja mustrilised saapad, mis teevad sellest universaalse ja laialt kasutatava komplekti.

Heikki Avent



