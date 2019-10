Lauluväljak annab suure emotsiooni tasuta kaasa

Teiseks - muljetavaldav ala

Huvitav fakt, millest paljud pole kuulnud on see, et Tallinna Lauluväljak kannab Põhjamaade suurima aiaga piiratud kontsertala tiitlit. Meie kasutada olev 23 hektarit tähendab seda, et väliürituse korraldamiseks leiab endale sobiva paiga igaüks. Kogu ala ise on alati korrastatud ning hooldatud, mis tähendab niidetud muruga parki, tiigid ning ka veidi metsikuma loodusega pargiosa ning loomulikult laulukaare vaatega nõlv, mille serval Laulutaat Ernesaksa monument nii mõtlikult istub. Tasub ka teada, et tänapäevased lahendused võimaldavad väliüritusi korraldada igal aastaajal. Lihtsasti paigaldatavaid konverentsi- või peotelgid on võimalik varustada kütte, põranda, mööbli, dekoratsioonide jms. Ning kindlasti kõik siseruumid, kus saab käima panna ärilised ja töised seminarid või vastupidi, tõeliselt glamuursed ja linna parimad peoõhtu.

Kui tänapäeval saab iseseisva peotelgi püsti panna pea kõikjal, siis miks üldse tulla Lauluväljakule? Vastuseks on mõistagi asukoht, mugavus ning närvi- ja ajakulu vähendamine, mida pakub kogu Lauluväljaku asukoht ning teenused. Loomulikult on võimalik teha vinge ja ilmselt terveks eluks meelde jääv konverents päikesetõusul rabas või inimtühjal saarel, kuid selle eksklusiivsus tõstab ka tehtavad kulud kosmiliseks. Kui „keset põldu“ korraldatava ürituse puhul on vajalik välja mõelda kõik nullist, alates parkimisest lõpetades vajaliku elektrivõimsusega, siis juba väljaehitatud kohtades on enamik neist muredest lahendatud. Lauluväljaku, kui ettevõtte tegutsemise eelduseks on võimalikult hea paiga pakkumine erinevateks üritusteks, mis tähendab, et sel suurel territooriumil on igal sammul igailmeliste tegevustega arvestatud.

Kolmandaks - emotsioon

Lauluväljakust ja laulukaarest on märkamatult saanud üks meie taastatud omariikluse sümbolitest. Siin toimunud ja saavutatud rahvuslik ühtsus kandis meie inimeste usku taasvabasse Eestisse.

Neist sündmustest saadik on täiskasvanuks sirgunud juba kaks põlvkonda eestimaalasi, kuid see üllas emotsioon pole laulukaare alt kuhugi kadunud. Läinud suvine juubelilaulupidu näitas oma rahvarohkuse ja hingestatusega kuivõrd oluline see paik ning sündmus on meie inimeste jaoks. Just seda üllast emotsiooni kanname edasi kõigile üritustele, mis Lauluväljakul toimuvad. Tegemist on väärika paigaga, mis annab siin toimuvatele sündmustele kaalu juurde. Me aitame igal oma kliendil üritused läbi mõelda algusest lõpuni ning viia need täiusliku kulminatsioonini. Ikka ja jälle – emotsioonid on need, mis muudavad üritused suurepäraseks ja emotsiooni saab ja oskab Tallinna Lauluväljak pakkuda!