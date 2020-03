Outlet’i-fännide paradiis. Kust saab Eestis odavaid ja stiilseid brändiriideid?

Paljud eestlased tunnevad välisreisidel rõõmu outlet’ides ostlemisest, sest sealsed hinnad on hoopis teised kui tavapoes. Eestis oma outlet’i-küla pole, kuid kõige lähemal sellele on Põhja-Tallinnas asuv Arsenali keskus seitsme brändi-outlet ’ iga. Seal esindatud 70 kaubamärgi seast leiab riideid, jalanõusid ja aksessuaare kogu perele. See tähendab ainult üht: kõik vajaliku saab mugavalt ühest kohast. Pealekauba veel tükk maad soodsamalt kui mujalt.

Pole paremat aega oma garderoobi uuendamiseks kui vastu kevadet. On ju kevad justkui uue alguse sümbol, kus loodus ärkab pikast talveunest ja puhkeb uuesti õide. Kahtlemata vajab siis kriitilist pilku ja värskenduskuuri ka riidekapi sisu. Arsenali keskuse outlet’idest leiab igaks puhuks midagi – pole vahet, kas väljavahetamist vajavad tüdimuseni kantud kontorirõivad või otsid mõnd uut šikki peorõivast, et mitte enne nädalavahetust jälle tüdinud näoga tõtt vaadata nendesamade riietega, millega oled juba viimased neli korda väljas käinud. Rääkimata vaba aja riietest, mis saavad aasta jooksul kõige rohkem vatti. Sellisel juhul on täpselt paras aeg tuua oma üksluisesse garderoobi värskendust kvaliteetsete brändiriietega, mis peavad märksa kauem vastu kui kiirmood. Mida Arsenali brändi-outlet’idest leiab?

Denim Dreami outlet meelitab külalisi pidevate allahindlustega, kus paljude eestlaste lemmikkaubamärgid – näiteks Guess, Tommy Hilfiger ja Calvin Klein – on tavahinnast koguni 30–50% soodsamad. Veel leiab eest näiteks Pepe Jeansi, Dieseli, Desiguali, Kaporali, Mustangi, Tom Tailori ja Lee Cooperi tooted. Riiete ja jalanõude valik on nii mitmekülgne, et avastamist jagub igale maitsele. Seega veel enne, kui tormata muudesse poodidesse, tasub läbi hüpata outlet'ist – võib juhtuda, et saad mõne maailmakuulsa trendibrändi toote poolmuidu.

Arsenali keskus

Bestbrandsi outlet'ist leiab mitmeid tuntud ja armastatud kaubamärke. Hea hinnaga kõrgmoe lipulaeva Karl Lagerfeldi, talverõõmude nautijate vaieldamatuks lemmikuks kujunenud Didriksonsi, aegumatu klassika Lacoste’i, vastupandamatu Ralph Laureni, saabaste jumala UGGi, aga ka Championi, Bianco, Kaporali, Birkenstocki, Björn Borgi ja Heidi Klumi. Bestbrands, kelle eesmärk on alati olnud pakkuda huvitavaid ja trendikaid kaubamärke ning kollektsioone parimatelt rahvusvahelistelt brändidelt, on oma hea hinna tõttu kujunenud paljude meeste ja naiste lemmikuks.

Springfield Cortefieli outlet’ist leiab moekaid rõivaid ja aksessuaare nii meestele kui ka naistele tuntumatelt Hispaania brändidelt: Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, women’secret. Mis eriti tore, kaupluses on pidevad vähemalt 50% allahindlused. Rõivaid iseloomustab mugavus ja kvaliteet, kuid tootevalikust ei puudu ka mängulised mustrid ning ajatu elegants. Seega leiab endale meelepärased rõivad nii klassika armastaja kui ka julgema disaini austaja.

YEARi outlet on ideaalne valik siis, kui sinu jope või mantel vajab väljavahetamist. Nagu nimigi lubab, leiab kauplusest eest kodumaise üleriiete kaubamärgi YEAR, millele pakuvad seltsi ISC ja Marinepool. YEARi ülerõivaid iseloomustab kvaliteet, isikupära, istuvus ja värskus. Seejuures ei jää need disaini ja kvaliteedi poolest tuntud premium-brändidele sugugi alla. Tunnistust sellest annab ehk teadmine, et meie oma kodumaine kaubamärk on Eesti kõrval tuntust kogunud ka Skandinaavias ja Baltikumis.

Moe outlet ’ ist, kust leiab nii meeste-, naiste kui ka lastekaupa, on kujunenud kõikide perede lemmik. Pole ka imestada, kui riided, jalatsid, aksessuaarid ja mänguasjad saab kõik ühest kohast. Tuntud kaubamärgid – Tommy Hilfiger, Esprit, Desigual, Vagabond, Diesel, Camel Active, Levi’s, Ecco – on outlet’is hoopis sõbralikuma hinnaga kui tavapoes, nii ei pea keegi poest lahkudes tühjade kätega jääma. Hellitatud saavad isegi pere pisemad, sest kaupluses on esindatud kõrgelt hinnatud lasterõivaste brändid Mayoral ja Lundmyr. Muretsema ei pea ka ükski aksessuaaride fänn – rõivaste juurde sobitamiseks on valida Fiorelli, Eterneli, Urlika ja Bulaggi moekate käekottide vahel. Neile annavad sära Buckley Londoni ja SNÖ of Swedeni trendikad ehted.

M Mood on mootorispordist inspireeritud pood meestele. Valikus on kvaliteetsed vabaajakaubad järgmistelt brändidelt: Mercedes, Aston Martin Red Bull Racing, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Puma, Ferrari, Sparco, Lamborghini. Mis eriti põnev – päris mitmeid tooteid saab tellida näiteks ka Euroopa veebipoodidest, kuid poest M Mood leiab need 30–50% soodsama hinnaga. Mootorispordisõbrad rõõmustavad!

Cozy Boutique on Arsenali keskuse väike peidetud aare, kust leiab kõrgklassi kaubamärgid stiiliteadlikele naistele. Valikus on nii üleriided kui ka kleidid, seelikud, püksid, pintsakud, pluusid ja kampsunid. Kauplusesse on alati oodatud ka pluss-suuruses kliendid, kellele on laias valikus riideid ja kellele sõbralik personal on alati valmis stiilinõu jagama. Cozy Arsenal on värske täiendus Pro Kapitali keskuses tegutsevale poekesele ja toob kesklinnast värske moetuule Põhja-Tallinna.

Seega kuhu mujale poodlema minna kui mitte Arsenali keskusesse? Hea transpordiühendus, tasuta parkimine, hea kergliiklustee ja mugavad parkimiskohad jalgratastele ... Mida veel oodata?

Tutvu nende Põhja-Tallinnas asuvate brändi-outlet’idega lähemalt Arsenali keskuse kodulehel.

Poed on avatud E–L 10–20, P 10–19

Erika 14

Tallinn 10416