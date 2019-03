Pärlvalge naeratus – ohutult ja piiranguteta

Kui sa ei ole rahul oma hambatooniga, armastad juua tihti kohvi, punast veini või suitsetad, saad nüüd ühe kiire protseduuriga hambad kolm kuni üheksa tooni valgemaks.

Pearlsmile Estonia salong Tallinna kesklinnas pakub Saksamaalt pärit Pearlsmile’i hammaste valgendamise tehnoloogiat kasutades kõigile pärlvalget naeratust ja kuninglikku teenindust. Enam ei pea hambakliiniku koridoris oma järjekorda ootama – astu stiilsesse salongi kasvõi keset lõunapausi ja 21–40 minutiga on soovitud tulemus käes.

Hambaspetsialist Jelena sõnul mõõdab ta kõigepealt kliendi olemasoleva hambaemaili tooni, teeb hammastele kiire eelpuhastuse, lisab spetsiaalset geeli ja valgust. Klient pikutab mugavas punases toolis, kaitseprillid ees, kas 21, 30 või 40 minutit – olenevalt sellest, kui probleemne oli esialgu hambaemail – ning veendub kolm kuni üheksa tooni valgemas tulemuses kohe pärast protseduuri.

Kuna hambad reageerivad valgendamisele erinevalt, sõltuvalt hambaemaili eripärast, olemasolevast hambaemaili toonist ja muust, ei ole ette teada, mitu tooni valgemaks hambad täpselt saavad. Küll aga saab seda koos hambaspetsialistiga kohe pärast protseduuri hinnata. Tulemus kestab kolm kuni kuus kuud ja sama aja tagant saab saavutatud valget tooni väskendamas käia. Kordusprotseduur kestab tavaliselt ainult 21 minutit.

Jelena sõnul ei muuda Pearlsmile’i hammaste valgendamise protseduur hambaid nõrgemaks ega tundlikumaks, mis on teiste hambavalgendusprotseduuride kõrval oluline eelis. „Hambaid valgendav geel, mida kasutame, on hästi delikaatne, samal ajal toimiv,” rõõmustab ta ja lisab: „Protseduur ei mõjuta ka kuidagi hambaemaili ega igemeid ning kõrvalnähud puuduvad. Geel on läbinud mitmed terviseameti katsed ning on tunnustatud mittetoksiliseks ja hammaste tervisele igas mõttes ohutuks.”

Kuna Pearlsmile’i hammaste valgendamine on kosmeetiline protseduur, mis ei vaja keerulist meditsiinilist tehnikat, saab seda pakkuda ka igati konkurentsivõimelise hinna eest: alates 49 eurost. Aja saab broneerida juba nädala jooksul – saab kiiresti tulla ja kiiresti ära teha, kiiremini veel kui maniküüris!

Vaata lähemalt kodulehelt: www.pearlsmile.ee.