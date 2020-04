Rahvas on oma valiku teinud – Synne uus esinemiskostüüm on selgunud!

Veebikaubamaja Cellbes esitas Synnele mõni aeg tagasi toreda väljakutse, saates talle suure kastitäie ilusaid ja naiselikke riideid, mille hulgast välja valida üks vahva esinemiskostüüm. Meie omalt poolt kutsusime talle appi stilist Karolin Kuusiku, kes pani nendest riietest kokku kuus eriilmelist outfit’i, mis läksid rahvahääletusele.

Tänaseks on rahvas oma valiku teinud. Võidukomplektiks osutus outfit nr 2 ehk varjatud militaartrendi esindav komplekt.

Ühtlasi oli tegemist Karolin Kuusiku lemmikkomplektiga. „Militaarstiil on kogu aeg moes ja see ei pea alati tähendama rohelist või paguneid. Selle komplekti puhul annavad militaarnüansi hoopis nööbid. Punased püksid on heaks kontrastiks näitamaks, et alati ei pea üleni musta kandma. Väga jõuline, aga samas naiselik outfit,” kommenteeris Karolin Kuusik.

Kuigi Synne on harjunud laval kandma vaid sätendavaid, nahkseid ja rangeid riideid ning ta oli punaste pükste suhtes pisut skeptiline, oli see valikust siiski tema lemmikkomplekt. „Mulle on alati meeldinud rangemate vormidega jakid ja tagid. Samas, vaatamata oma vormile ja stiilile oli jakk seljas väga pehme ja mugav. Punased püksid ei ole kunagi minu garderoobi kuulunud ja arvatavasti ei hakka ka kuuluma, kuid pean tunnistama, et selle komplekti puhul mõjuvad need suurepäraselt. Tahaksin, et see komplekt võidaks,” ütleks ta fotosessioonil.

Kõige enam hääli saanud kostüümiga esineb Synne 15. mail Tartus Püssirohukeldris.