Stilist Karolin Kuusik: mul on oma lemmik-outfit algusest peale olemas olnud! Loodan, et see võidab

Kuni 20. märtsini on sul, hea lugeja, ainulaadne võimalus otsustada, millist riietust võiks Synne Valtri esinedes kanda. Kuna valikus on nii palju ilusaid ja naiselikke veebikaubamaja Cellbes riideid, siis aitab valikut lihtsamaks teha stilist Karolin Kuusik, kes komplekte kokku pannes polnud ka kommentaaridega kitsi.

Komplekt nr 1 – dressid massidesse!

Esiteks, see on ju sametist! See on nii mõnus ja pehme ja praegu popp ka. Kandjal on selles mõnus olla. Lausa nii hea, et tahaks ennast kogu aeg silitada. Praegu on väga trendikas, kui nii üla- kui ka alaosa on sama mustriga ja samast kangast. See kehtib nii pükskostüümide kui ka ülikondade ja dresside puhul. Ja mis kõige olulisem – dresse ei pea kartma! Kindlasti pole need enam ainult trennis kandmiseks.

Heikki Avent

Komplekt nr 2 – varjatud militaartrend

Karolini lemmikkomplekt!

Militaarstiil on kogu aeg moes ja see ei pea alati tähendama rohelist või paguneid. Selle komplekti puhul annavad militaarnüansi hoopis nööbid. Punased püksid on heaks kontrastiks näitamaks, et alati ei pea üleni musta kandma. Väga jõuline, aga samas naiselik outfit. Esimesega võrreldes on see kindlasti ka seksikam komplekt.

Heikki Avent

Komplekt nr 3 – boheemlaslik vibe

Heleda õrnast kangast pitskaunistustega pluusi juurde sobivad ideaalselt helesinised teksad. Siin on ka tunduvalt rohkem ehteid näha. Sellise boheemlasliku look’i puhul võibki kanda ehteid nii palju, kui süda lustib. Eriti efektse tulemuse saad siis, kui ehted jätavad mulje, nagu need oleks hoolimatult lihtsalt peale visatud.

Heikki Avent



Komplekt nr 4 – universaalselt naiselik

Väga universaalse ja naiseliku lõikega kleit. Hästi ägedad on tavalisest laiemad varrukad. Lõige istub taljesse hästi ja mõnus A-lõige sobib kui valatult väga paljudele naistele ning mis kõige parem – on veel mugav kanda ka. Väga paljud naised ei oska oma outfit’i juurde aksessuaare valida, kuid selleks on väga lihtne nipp, mida ka siin olen kasutanud. Kui sul on riietuses muster, siis vali sealt mingi toon välja ja kasuta seda värvi aksessuaare. Sellega ei pane kunagi puusse!

Heikki Avent



Komplekt nr 5 – kevadiselt pastelne

Pastelsed toonid on kevaditi alati moes. Aga kui juba pastelle kanda, siis väga ilus on valida kaks omavahel natuke vastandlikku tooni. Näiteks valge ja sinine töötavad omavahel hästi. Peale selle, et pealkantavad hõlstid on superpraktilised, on need ka väga ilusad. Mõnikord ei ole päris mantliilm, aga samas tahaks midagi ikkagi peale panna. Selline asi peab naise garderoobis kindlasti olemas olema ja soovitatavalt võiks neid olla mitut tooni!

Heikki Avent



Komplekt nr 6 – lendlevalt naiselik

Paljud naised ei taha oma käsivarsi näidata. See pluus lahendab probleemi pisut teistmoodi. Varrukad ei pea alati olema pikad, vaid saab ka nii. Ilus, lendlev ja maksimaalselt naiselik. Selle outfit’i puhul annavad omapära kindlasti ka aksessuaarid. Lihtsalt vaadake neid kõrvarõngaid!

Heikki Avent

