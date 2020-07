VIDEO: Vaata, mis juhtub siis, kui rahvas saab erakordse võimaluse riietada Synne Valtrit

Kevadel saatis veebikaubamaja Cellbes Synne Valtrile kastitäie uue kollektsiooni riideid. Selles leidus nii kleite, pükse, jakke, pluuse kui ka vabaajariideid. Kõik selleks, et Synne saaks värskendada oma garderoobi.

Et leida just see õige esinemiskostüüm, kutsusime appi stilist Karolin Kuusiku, kes koostas riietest kuus eriilmelist outfit’i. Pildistasime need kõik üles ning panime kostüümid rahvahääletusele. Kõige enam hääli saanud kostüümiga pidi Synne astuma rahva ette.

Eriolukorra tõttu lükkusid esinemised küll pisut edasi. Täna on aga aeg näidata Cellbesi võidukostüümiga esinemisvideot. “See pintsak on lihtsalt nii mugav. Uskumatu, et võib välja näha korraga esinduslik, aga tunda ennast sama mugavalt, nagu oleksin vabaajariietes,” ütles Synne enne esinemist.

“Militaarstiil on kogu aeg moes ja see ei pea alati tähendama rohelist või paguneid. Selle komplekti puhul annavad militaarnüansi hoopis nööbid. Väga jõuline, aga samas naiselik outfit,” ütleb kostüümi kohta stilist Karolin Kuusik ning on samuti rahvahääletuse tulemusega rahul.