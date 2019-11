Lauri Saatpalu astus teatrilavale purjuspäi: piinlik etendus tuli poole pealt peatada

"Sellist olukorda ei ole kunagi varem VAT Teatri ajaloos ette tulnud, aga seda piinlikum see on - inimeste poolt meie etendusele tulles asjatult raisatud aeg on kõige hindamatum kaotus," seisab teatri Facebooki leheküljel.

Teatri korraldus- ja kommunikatsioonijuht Tiiu Talvist kinnitas Kroonikale, et Saatpalu astus lavale ebaadekvaatses seisundis. "Kuna tegemist on monotükiga ja tema ümber teisi näitlejaid ei ole, siis tuli etendus peatada," ütles Talvist.

Tühistatud on lähiajal toimuvad etendused, mis on seotud Saatpaluga ning teater loodab, et näitleja saab abi, mida ta vajab. "Siis vaatame tulevikus edasi, et mis teha," lisas Talvist. Teater maksab tagasi piletiraha ning pakub soovijatele võimalust minna tasuta vaatama üht teist VAT Teatri etendust.

Saatpalu jäi Kroonikale hetkel tabamatuks.

Eelmisel aastal juhtus Tartumaal aset leidnud Dagö kontserdil sarnane vahejuhtum, kui joviaalses tujus Saatpalu rikkus paljude kuulajate elamuse ära rumalate naljade ja kahtlase käitumisega. "Ma väga vabandan oma eilse käitumise pärast ja lollide naljade pärast, mis polnud naljakad," kirjutas Saatpalu ning lisas, et ta loodab, et kuulajad andestavad.