Sotsiaalmeedias levib "Kremli ööbikute" piletitega seotud pettus

Ehkki lugeja oli etendust juba ühe korra näinud, otsustas ta, et soovib seda veelkord vaadata. Kuu lõpus on aga raha vähe ja seetõttu ei raatsinud ta Piletilevist piletit osta ning hakkas tutvuma pakkumistega, mis Facebookis "Kremli ööbikute" ürituse all leida võib.

Muu hulgas leidis naine ka kaks kuulutust, mis olid ingliskeelsed. Heas usus arvas ta, et pakub võõramaalasele võimaluse piletitest lahti saada, sest temal on inglise keel suus, aga kes teab, kas teised viitsiksidki välismaalasega asja ajama hakata. Tegelikkuses sattusin ta aga pettusele jälile.

Naine uurisin inimeselt, mis kuupäevale ta pileteid pakub. Mees küsis seepeale vastu, et mis kuupäevaks naine pileteid soovib. Naine vastas, et kas tänaseks täna või 28. augustiks ja mõlemale päevale oli mehel ka kaks piletit olemas.

Seepeale täpsustas naine 28. augusti etendusele pakutavaid kohti, millele mees vastas segaselt. Naine täpsustas kohad lisaküsimustega üle ning sain lõpuks selgust, et mees pakub pileteid B-sektorisse ritta number 10 ja kohad on 7 ning 8. Kiire kontroll piletilevist näitas aga, et need kohad on vabad ja neid võib läbi piletilevigi osta 35,50 euro eest.

Naine teatas, et ei usu mehe tehingusse. Seepeale saatis mees piletid kohe piletid e-mailile. PDF-fail oli aga turvatud parooliga, mille naine oleks saanud siis, kui ülekanne tehtud.

Makset ootas mees keskkonna PayPal kaudu, mida naisel pole ja tehing jäi seetõttu katki. Naisele saadetud e-kirjast on näha, et sedasama PDF-faili on mitmeid kordi edasi saadetud.

Naine, kelle nimi on toimetusele teada, soovitab kõigil inimestel, kes tahavad osta pileteid eraisikult, olla elektriiniliste piletite osas ettevaatlik.