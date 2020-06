Algasid muusikali "Vana klaver" proovid

Augusti algul Kiidjärve pargis mängitav muusikal räägib kunagise estraadikuninga Kalmer Tennosaare värvikast elust.

Ain Mäeotsa lavastatav lugu jutustab lihtsast ja südamlikust maapoisist, kellest saab lavatäht ning tuhandete lemmik, aga juttu tuleb ka vastamata armastuse valust, romantilistest unistustest, nurjunud suhetest ja õnnest.

Lavastuses astuvad üles Sepo Seeman, Kalle Sepp, Peeter Oja, Inga Lunge, Veikko Täär, Liina Tennosaar, Ingrid Margus, Saara Nüganen, Priit Strandberg jpt. Lisaks trio Swinging Sisters, ansambel Siim Aimla juhtimisel, tantsutrupp jt.

Muusikali korraldaja teatab, et kõik selle aasta suurima suvemuusikali "Vana klaver ehk suusabaasis on tantsupidu" etendused toimuvad väljakuulutatud kuupäevadel. Kohtade arv on aga valitsuse korralduse tõttu piiratud. Etendustel tagatakse turvaline distants, piirates vaatajate arvu. Olemas on desinfitseerimisvahendid ja soovi korral võib pealtvaataja soetada kaitsemaski.

Esimene “Vana klaver ehk suusabaasis on tantsupidu" etendus on 31. juulil, järgmised kohe 1. ja 2. augustil ning 7. ja 8. augustil.