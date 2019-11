VIDEO | Kallas, Leito, Rannap, Malmsten ja mitmed teised: kommenteeritavad paljastavad, kes neist ise kommentaariumis kirjutavad ja sealset loevad!

Nii mõnedki neist tunnistasid, et ei loe kommentaare üldse, ent oli ka neid, kes tõdesid, et oma nime ja näoga teatud teemadel kaasa räägivad.

TV3 juht Priit Leito sõnul on tema sage kaasarääkija kommentaariumis just sporditeemadel. Viktoria Ladõnskaja-Kubits aga neid ei loe ega kirjuta: "Katsun mitte lugeda, sest nrvidele see hästi ei mõju." Meelis Kubitsa viimane kommentaar jääb aga aastasse 2001.

Mida räägivad kommentaaridest sündinud lavastuse järel Mait Malmsten, Kaja Kallas, Mart Luik, Rein Rannap ja paljud teised, näed juba videost!