VIDEO | Popurrii: vaata, kui valatult seguneb Kaerajaan internetiajastu tantsusammudega

See tants seostub peamiselt Ameerika räppari Silento 2015. aasta lauluga "Watch Me". Laulu populariseerimiseks loodi lausa spetsiaalne sotsiaalmeedia meeskond, andes tantsule internetis hoogu juurde. Tegelikult olid need liigutused juba mõnda aega varem videokeskkondades Vine ja YouTube liigelnud, ent tänu Silento hitile plahvatasid nad nii võimsalt, et sattusid muuhulgas ka toonase USA presidendi Barack Obama radarile.

Floss

See tantsusamm sai populaarseks 2017. aastal, kui koolipoiss Russell Horning esitas seda lauljatar Katy Perry taustatantsijana saates "Saturday Night Live". Poisi enda leiutatud liigutus sai nime selle järgi, et näeb välja nagu keegi kasutaks oma puusadel hiiglaslikku hambaniiti (floss - hambaid niidiga puhastama).

Dab

Pealtnäha näeb dab välja nagu keegi aevastaks oma kaenlaauku. Ent internetikeeli esindab see aastatel 2014-2015 sensatsiooniks kujunenud liigutus võitu ja mängulisust. Imelihtsa liigutuse põlvnemisloos pole üksmeelt. Enamasti peetakse tema allikaks USA linna Atlanta hip-hopi skenet, aga sarnast liigutust on tuvastatud ka Jaapani anime kangelaste seas. Seal tuntakse seda juba aastakümneid sentai nime all.

Hype/Shoot

Peamiselt kooliealise publiku seas sai see tants ikooniliseks 2018. aastal tänu videomängule Fortnite. See on inspireeritud BlocBoy JB loo “Shoot” muusikavideos esinevast tantsusammust. Muusik ise žestist niiväga sillas polnud - ta kaebas mängu tootja Epic Gamesi autoriõiguste rikkumise alusel kohtusse.

Ja loomulikult, vana hea:

Kaerajaan

Kaera-Jaani lugu on inspireeritud Kaera-Jaaniks hüütud külasepa koomilisest vahejuhtumist, kui ta käis 19. sajandil Ahjas mõisas tüdrukuid passimas. Tantsuna hakkas see üle Eesti populaarsust koguma 20. sajandi alguses.

Vaata lõbusat videot!