Anne Veski elust Bennota: kõige suurem küsimus on veel vastuseta – mida teha üksikutel pikkadel õhtutel?

Anne uus lugu oli tal juba pikalt sahtlipõhjast valmis ning see sai salvestatud Benno viimasel haiglanädalal, sest siis tundis Anne, et on tulnud õige aeg see välja anda. "Kui nägin telekast õudset vaatepilti Ukraina linna Butša tänavast, millel lebasid sõja ohvrid, jäi see mind kummitama, ja meenus ka lauasahtlis olev lugu. Samal ajal halvenes Benno tervis järsult, mis tõi jällegi meelde selle avaldamata loo," rääkis lauljanna. Uut lugu ei jõudnud Benno enne oma lahkumist kahjuks kuulata, see oli veel poolik.