Kätlin Maran paljastab, kui palju on eksmees Urmas Sõõrumaa tema äridega seotud: teda on alati hea kuulata

"Urmas minu poeasjadega küll ei tegele. Selliseid asju me ei aruta, kumbki tegeleb oma äridega ise. Kuid teda on alati hea kuulata, mida ta asjadest ja olukordadest arvab," paljastab Maran.

Naise arvates on selline piirkond nagu Rotermanni valmis ehitada ning sellega uus linnakeskus rajada on väga suur ja tunnustust väärt töö. "Selles osas imetlen teda küll, kuidas ta suudab oma projekte valmis teha ja kui palju need Tallinna linnale väärtust juurde annavad. Ta ikkagi teostab oma unistused ning oleme tütardega tema üle väga uhked."