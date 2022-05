ÜLEVAADE | Modelli järel modell: Johnny Deppi kaunid ja kuulsad naised läbi aegade

Johnny Depp ja Amber Heard käivad praegu kohtuteed ja lahkavad seal oma suhte keerdkäike. Näitlejad on üksteist laimamise eest kohtusse kaevanud. Protsessi käigus on esitatud teravaid süüdistusi seksuaalkuritegude ja julma vägivaldse käitumise kohta. Mitmed Deppi eksnaised on mehest vaid head rääkinud ning lausa tema kaitseks välja astunud. Kroonika heidab pilgu kaunitaridele, kellega täpsemalt Depp armuõnne on nautinud!