VAATA | Kohtu ette astunud P. Diddy üllatas täielikult muutunud välimusega

Häbistatud räppar on ilmselt lõpetanud kinnipidamisasutuses oma juuste värvimise ja lasknud oma loomulikul hallil välja tulla. Kohal viibinud ajakirjanike sõnul nägi Diddy välja märgatavalt vanem kui varem ja näis, et ta on trellide taga kaalus juurde võtnud.

Reedesel istungil võeti ette veel kahe väidetava ohvri süüdistused, milles väidetakse, et Diddy sundis neid sunniviisilisele tööle. Kohtunik Arun Subramaniani küsimuse peale teatas räppar, et ta ei soovi, et täiendatud nimekirja süüdistustest kohtusaalis kõvasti ette loetaks. Uute süüdistuste peale oli räpparil öelda vaid üht: „Not guilty“ (pole süüdi).

Räppari kohtuprotsessini on jäänud poolteist kuud. Diddy’t, kelle kodanikunimi on Sean Combs, süüdistatakse kümne aasta pikkuse kuritegeliku impeeriumi juhtimises, mis korraldas orgiaid nimega „Freak Offs“. Väidetavate ohvrite sõnul uimastati ja sunniti naisi ja noori mehi seksimaratonideks. Kuna ohvrid on jäetud anonüümseks, on võimalik, et nende seas on ka mitmed tuntud näod. Väidetavalt on süüdistuse esitanute seas 25 alaealist ohvrit.