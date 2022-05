FOTOD | Nele-Liis Vaiksoo naudib pere seltsis päikeselist puhkust

Nele-Liis rääkis Kroonikale antud intervjuus , et nad Mihkliga kohtusid juhuslikult Tartus restoranis La Dolce Vita. Nele-Liis oli seal koos oma kolleegidega muusikalist "Hüljatud". Enda sõnul on ta pigem introvert ega otsi uusi kontakte, kuid tollel õhtul kuidagi juhtus, et sõprade seltsis oli lõbu laialt ja suhtlus Mihkliga algas. "See ehk ongi saatus," oletas Nele-Liis, keda paelus kohe Mihkli viisakas härrasmehelik käitumine.

Nele-Liis hindab, et nende suhe pole liialt värske ega ka eriti pikk: "Paras aeg, et teineteist juba tunda. Meil sujub. Mul ei olnud mingit igatsust või ootust. Lasen lihtsalt elul kulgeda. Loomulikult on tore, kui kodus on keegi, kes võtab sind mõnusalt kaissu, aga olen selles mõttes nii palju iseseisev, ei vaja oma asjade ja toimetuste tegemiseks kedagi, kes mind tõukab. Samas on üheskoos tegemisel loomulikult palju emotsionaalsem väärtus. Mihkel on mulle palju toeks olnud. Temaga on hea arutada või temalt nõu küsida."