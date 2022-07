Stiilne ja mugav! Siim ja Laura Nestor avavad uksed oma kaunisse koju

On esimene soojem kevadpäev. Uhket maamõisa meenutav 1920ndatel ehitatud maja Tallinna kesklinnas mõjub heleroheliste puude taustal iseäranis ahvatlevalt. Laura Nestor (42) nimetab maja ja seda ümbritsevat suurt hooviala Bullerbyks, sest osade naabritega on nad moodustanud eriliselt toreda kogukonna.

„Olemegi nagu üks suur pere. Meie lapsed on koos kasvanud, ja kiisud on omavahel suured sõbrad, kes hoovipinda naudivad. Väga mõnus on siin,” õhkab Laura aknast välja vaadates. Nestoritel täitub tänavu siin kümme aastat. „Omamoodi juubel, sest kolisime siia, kui tütar Friida oli pooleaastane,” lausub Laura. Just tütre sünd panigi Nestorid suuremat kodu otsima. „Mulle on alati Veerenni asum sümpatiseerinud. Mul on siit palju häid mälestusi, kuna siinkandis asus ka minu lapsepõlvekodu."