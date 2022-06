10 kilo juba maas! Ironmani võistluseks treeniv raadiohääl Andres Puusepp: mu elu on viimaste kuude jooksul totaalselt muutunud

Andres räägib, et on nii palju kuulnud, et küll pole varustust, küll õiget ratast, aga tema arvates saab tahtmise korral kõike teha. "Kõige lihtsam on öelda, ma ei saa. Ütlen ausalt, minu elu on nende kuude jooksul totaalselt muutunud. Olen palju rõõmsam, aktiivsem, ma armastan sportida, ise vabatahtlikult tahan seda teha."

Kui spordireporter Kalev Kruus tegi kolleeg Puusepale ettepaneku hakata tänavuse Ironmani kuulsaks eeskujuks, ei suutnud ta pakkumisest keelduda. Vaatamata asjaolule, et eelnevate nii-öelda maskottidega võrreldes (Märt Avandi, Tanel Padar ja Taavi Rõivas) on Puusepp kaugel ideaalvormist.

"Eks ikka kuklas oli mõte, et see oleks keeruline protsess. Mis siin salata, esimeses arstlikus kontrollis mõõdeti kaaluks 127,5 kilo. Õnneks on minu ümber super professionaalid ning kõik käib tasa ja targu, et ma oma kehale ületreenimisega liiga ei teeks. Ja kui juba mina suudan, siis on see kõigil võimalik," rääkis Puusepp Kroonikale.

Proovinud mitmesuguseid dieete

Andres on varemgi dieete ja erinevaid treeningviise proovinud. Mõni on toonud ka tuntavat edu, kuid kahjuks lühiajaliselt. Kaotatud kilod kippusid ruttu naasma ja sageli topelt.

"Näiteks olen proovinud Erik Orgu toitumiskava. Enda arvates tegin kõik õigesti, järgisin seda korrektselt, aga paraku tulemust ei tulnud. Kõige efektiivsem on olnud Stockholmi dieet, mis on oma olemuselt üsna karm. Minagi kaotasin kolme kuuga pea kaheksateist kilo ning olin korraks sale poiss," toob Andres näiteid. Ta leiab, et Stockholmi dieet oli tema jaoks liiga ekstreemne ja energiat hakkas kohati nappima ning kohe kui ta dieedist loobus, hiilisid ka kilod tagasi. "Arvan, et üks põhjus oli ka selles, et käisin öötööl, pidudel DJks. Siis oli ööpäev täitsa sassis ja sageli tuli ette ka kiirtoidu söömist kusagil bensiinijaamas. Nüüd, kui mul hiliseid esinemisi pole ja päev on rutiinne, on lihtsam järjepidevalt toituda ning trenni teha."