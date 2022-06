Egle Nabi abikaasa dopinguskandaali taagast: mitmed koostööd lõppesid päevapealt

„Oleme üks tervik. Meil mõlemal lõppesid mitmed koostööd päevapealt. Heiki elu muutus drastiliselt. Võib-olla kunagi selgub, milleks see kõik vajalik oli. Elus on kõigel oma põhjus. Oleme püüdnud säilitada rahu ja teha kõik selleks, et ükskord võiksime rahuliku südamega tagasi vaadata ja öelda: andsime endast kõik. Kogu pere peab sellises situatsioonis kokku hoidma ja hoiabki. Ma ei oska praegu veel öelda, kuidas see meid mõjutas. Ilmselt oskan seda teha aastate pärast. Praegu keskendume tänasele päevale ja eelkõige beebile,“ räägib Egle, kes on beebi kõrvalt juba ka treeneritööd alustanud.