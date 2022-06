VIDEO | Ari Matti Mustonen tuuriga kokku riisutud rahast: heal juhul Mustamäe ühetoaline kukub, auk seinas

„Tundub, et Eesti inimesed on hakanud stand-up’i tõeliselt armastama. Oleme tuuritanud üle riigi ja näinud publiku hulgas tuhandeid andunud stand-up’i fänne. Rõõm on tõdeda, et aina rohkem jõuab etendustele inimesi, kes on vaimustuses live-show energiast, koomikute improvisatsioonist ja vahetust suhtlusest publikuga,“ sõnas Comedy Estonia tegevjuht Merily Viita „Flamingo“ viimaste esituste eel.