Jana Mae lahkuminekust: alati leidub ju mõni paarkümmend aastat noorem naisterahvas, kellega tundub muru rohelisem

Jana Mae tunnistab, et tema ja endise suusaässa suhe purunes, kuna nende vahele tuli keegi kolmas. „Elus on nii häid kui halbu aegu, kuid pere purunemine on alati ootamatu ja valus, isegi siis, kui tead, et 50ndates eluaastates võib keskeakriisi oodata,“ avaldab naine, „Alati leidub ju mõni paarkümmend aastat noorem naisterahvas, kellega tundub muru rohelisem ja taevas sinisem.“ Ta tunnistab, et täpselt nii läks ka nendega.