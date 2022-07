Kristjan Jõekalda kuumalainest: üks asi, mida ma palava ilmaga teha ei suuda, on grillimine

„Vanal ajal räägiti ikka, et suvel on Saaremaal tore – rahvas rõõmus ja heatahtlik –, aga kui külmaks läheb, muutuvad inimesed kurjaks,“ ütleb Kristjan. „Selle skaala järgi olen iga kell valmis elama pigem ainult soojas, et olla rahulik ja rõõmus, kui et elada külmas ja olla kuri.“

Saatejuht tõdeb, et üks asi, mida tema kuumal ajal teha ei suuda, on grillimine. „No kohe üldse ei isuta rasvase järele,“ ütleb telenägu. „Sõber Jaagup (muusik Jaagup Kreem – toim.) kinkis paari aasta eest mulle suure grilli ja kui ta külas on käinud, on see grill vaadanud Jaagupit nukralt – sellelt ei ole keegi katetki maha võtnud, sest mina ei ole grillitegija.“ Jaanipäeval sai grillitud vaid baklažaane, paprikaid ja tomateid, kuid liha Kristjani sõnul kindlasti mitte.