Mart Sander: kui keegi tahab uskuda, et mina olen ta isa – mul pole selle vastu midagi

„Mõni teab, et naabril olla. Paar korda on mõni ise ka juurde astunud ja öelnud, et tema ema olla tunnistanud… Ütlen ikka, et väga tore tutvuda, kallis laps, aga ära nüüd looda, et ma kohe testamendi ümber teen. Kui keegi tahab uskuda, et mina olen ta isa – mul pole selle vastu midagi. Kunagi aastate eest üks hirmus vene naine kirjutas, et kolib meie kaksikute poegadega Eestisse minu juurde. Siis tuli küll hirm peale. See oli selline, kes 1980ndatel sebis Moskvas kogu ansamblit Modern Fox. Eks ta vist igaks juhuks kirjutas kõigile bändimeestele, et kes neelab konksu alla. Mina ei vastanud igaks petteks, ehkki neid kirju tuli mitmeid,“ rääkis ta.