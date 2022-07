ENNE JA PÄRAST FOTOD | Ansambli Põhja-Tallinn liikmed läksid trenni. Maia Vahtramäe: neiust on sirgunud naine

Kui Põhja-Tallinn hoo sisse sai, olin mina alles 20-aastane tüdruk. Minu puhul saab kindlasti rääkida, et neiust on sirgunud naine. Kehakaalule ma väga palju mõtlema kahekümnendate alguses ei pidanud. Viimaste aastate jooksul on jo-jo efekti ikka rohkem ette tulnud. Enda soovkaalust lahutab mind 6-7 kg. Olen siin vahelduva eduga 2-3 kilogrammi alla võtnud ja siis naksti sama kiirelt need tagasi saanud.