Ansambli Põhja-Tallinn laulja Maia Vahtramäe teeb suureks esinemiseks hoogsalt trenni

Mis on plussid personaaltreeneriga treenimisel?



„Ma ise ei läheks jõusaali. Enne läheksin jooksma, joogasse või Body&Mind rühmatreeningusse. Treeneriga on aga jõusaalis väga hea käia – ma tean, et ma ei tee vale tehnikaga endale liiga, sest treener jälgib kuidas sooritan harjutusi ning annab soovitusi nii tehnika kui raskuste juures. Lisaks sain ma teada, et mul ei ole vaja tundide viisi rassida jõusaalis, vaid piisab kiirest ja efektiivset treeningust. Tunnist ajast minu puhul täiesti piisab! Huvitav fakt on veel ka see, et kui teha jõutreeningut, siis keha kulutab kaloreid nii treeningu ajal kui ka peale trenni.“