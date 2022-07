Põhja-Tallinna artistid võtavad kontserdil mõõtu: kes laval kõige rohkem samme teeb?

Risto Vürst (33): „Tööpäeviti ikka tuleb 10 000-12 000 sammu päevas täis. Kui on vaba päev, siis mitte just eriti palju. Ilmselt jääb päevasaak 5000 sammu juurde. Kui just naise vendadega välja ei lähe. Siis aktiivsuskell näitab pidavalt, et on uus rekord üks teise järel. Nad on suured jalutajad ja olude sunnil nii ka mina siis.“