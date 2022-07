Jesper Parve ja Mari Ojasaar pandi paari hingelähedases kohas: see on meie tulevase maja krunt

Jesper sõnas, et esimesel päeval oli pulmas olnud 140 külalist ning järgmistel päevadel tuli jätkupeole isegi saarerahvast, kellega koos olulist sündmust tähistati. Pulma esinejad valis paar üheskoos välja. „Mõtlesime, kellega tahaks sel tähtsal päeval aega veeta, kelle musa järgi tantsida ja kellega koos nautida mõnusat suveööd. Esimesel õhtul musitseeris tseremoonia ajal Kadri Voorand, õhtul mängis tantsuks Jüri Pootsmann. Teisel õhtul oli Lenna kontsert ja kolmandal päeval tuli külla näitleja Indrek Taalmaa etendusega „Parimad palad“, mis andis tempoka ja humoorika alguse päevale,“ rääkis Jesper.

Paar abiellus idüllilises Kalana rannas, mis asub Hiiumaal. Paaripanemise koht on abiellunute jaoks tõeliselt hingelähedane, kuna tegemist on nende tulevase kodu krundiga. „Käisime seal krundil jalutamas ja Jesper tunnetas ära ühe koha, kus puud olid ägedalt ringis. Ta ütles, et siin võiks pulmatseremoonia teha. Kui Jesper oli krundi puhtaks teinud, läksin mina sinna ja tunnetasin, mismoodi võiks seda kohta ehtida. Minu kallid abilised, sõbrannad, aitasid mind, ma ei oleks seda ise iial laste ja beebi kõrvalt teha jõudnud,“ lausus Mari.