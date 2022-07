Mis juhtus? Maia Vahtramäe Võsu Rannafestivalil üles ei astu

Põhja-Tallinna liikmed pidi omavahel tänasel esinemisel välja selgitama, kes laval kõige rohkem samme teeb. Kahjuks pole kõik plaanipäraselt sujunud. „Täna pidi olema see päev, kus Põhja-Tallinna vokalistid täidavad Garmineesti.ee väljakutse. Nimelt võetakse mõõtu, kes artistidest kontserti andes kõige rohkem samme teeb, kuid nii nagu elus ikka – inimesed teevad plaane, aga jumalad naeravad. Täna varahommikul andis Maia teada, et on haigestunud. Häält ei ole ja olemine on ütlemata kehv. Maia proovis küll end ravimite abil üles turgutada, aga hääle asemel saabus hoopis palavik,“ sõnas ansambli mänedžer Marjen Võsujalg.

Fännid tunnevad muret, kas Põhja-Tallinna kontsert jääb ära. Õnneks nii ei lähe ja Võsul on ülejäänud bänd ikka kohal. „Kontsert ikka toimub. Pidime appi kutsuma Johanna Randmanni, mis muidugi on omakorda väljakutse, sest Johannal on olnud vaid loetud tunnid, et repertuaari õppida. Nii kontsert kui ka väljakutse toimuvad, ent seekord pistavad rinda siis vaid meesartistid. Maia lubas ka ise meie fänne teavitada sotsiaalmeedia vahendusel, nii et soovime Maiale head paranemist ning näeme Võsu Rannafestivalil!“ lausus Võsujalg.